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Сегодня, 13:17

Гаджиев не считает, что спарринг Джигана с Роем Джонсом-младшим привлечет новую аудиторию в бокс

Сергей Жуков
корреспондент
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Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал новость о том, что рэп-исполнитель Джиган проведет спарринг с серебряным призером Олимпийских игр и бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Роем Джонсом-младшим.

«Я не уверен, что этот бой привлечет новую аудиторию в бокс. У бокса и так довольно большая аудитория. Эта акция направлена на то, чтобы этот день получил особое внимание от широкого зрителя. К Дню московского спорта будет повышенное внимание из-за этого боя, это точно», — сказал Гаджиев «СЭ».

Спарринг пройдет в рамках Дня московского спорта 6 июля.

Камил Гаджиев
Рой Джонс
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