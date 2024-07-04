Папин: «Бой Джигана и Роя Джонса не имеет к боксу никакого отношения»

Чемпион WBA Asia в первом тяжелом весе Алексей Папин прокомментировал новость о поединке рэпера Джигана с легендарным боксером Роем Джонсом-младшим.

«Честно говоря, это смешно. Но я не думаю, что Рой Джонс будет как-то стремиться к нокауту. Скорее всего, это будет мастер-класс, хотя случиться может всякое. Все будет зависеть не от настроения Джонса, а от того, как Джиган будет вести себя в ринге. Что такие бои дают боксу? Ничего, потому что к боксу они не имеют никакого отношения. Когда медиа-личности появляются в ринге, бокс превращается в шоу, а для Джонса это хорошая возможность заработать», — приводит слова Папина MMA.Metaratings.ru.

Бой Джигана и Роя Джонса состоится 6 июля в Москве и будет носить выставочный характер.