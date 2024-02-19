Федор Емельяненко: «Внука назвали Федором. Я не влазил!»
Легендарный российский боец MMA Федор Емельяненко (40-7) в интервью «СЭ» отметил, что родители внука сами решили назвать его Федором.
— Федор, у вас почти год назад внук родился.
— Слава богу, это радость. Слава богу.
— Я вас поздравляю!
— Спасибо, дорогой.
— А как назвали?
— Федором.
— В вашу честь!
— Хотели по-другому (улыбается). Я не влазил. Но когда родился, родители — Машенька и Павел — посмотрели друг на друга и, говорят, поняли друг друга без слов, что родился Федор.
— Похож на вас? Он еще совсем маленький, но тем не менее.
— Он малыш, да. Но что-то их подтолкнуло. Говорят: посмотрели и поняли, что это Федор. Я, конечно, счастлив.
— Банальный вопрос бойцам, у которых есть сыновья, а у вас внук — хотели бы, чтобы он стал бойцом ММА?
— Я бы хотел, чтобы он занимался единоборствами. Хотя бы для себя. Не знаю, как там в профессиональном плане, но для себя необходимо, я думаю.
Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля 2023-го в Инглвуде, США.