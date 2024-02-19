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Сегодня, 11:25

Федор Емельяненко: «Внука назвали Федором. Я не влазил!»

Давид Хачатрян
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Федор Емельяненко.
Фото Елена Соболь

Легендарный российский боец MMA Федор Емельяненко (40-7) в интервью «СЭ» отметил, что родители внука сами решили назвать его Федором.

— Федор, у вас почти год назад внук родился.

— Слава богу, это радость. Слава богу.

— Я вас поздравляю!

— Спасибо, дорогой.

— А как назвали?

— Федором.

— В вашу честь!

— Хотели по-другому (улыбается). Я не влазил. Но когда родился, родители — Машенька и Павел — посмотрели друг на друга и, говорят, поняли друг друга без слов, что родился Федор.

Федор Емельяненко. «Хотел бы сразиться с Нганну. Я боец». Федор Емельяненко: внук, сотворение мира, немецкие корни, Немков, Хабиб vs Конор

— Похож на вас? Он еще совсем маленький, но тем не менее.

— Он малыш, да. Но что-то их подтолкнуло. Говорят: посмотрели и поняли, что это Федор. Я, конечно, счастлив.

— Банальный вопрос бойцам, у которых есть сыновья, а у вас внук — хотели бы, чтобы он стал бойцом ММА?

— Я бы хотел, чтобы он занимался единоборствами. Хотя бы для себя. Не знаю, как там в профессиональном плане, но для себя необходимо, я думаю.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля 2023-го в Инглвуде, США.

Федор Емельяненко
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