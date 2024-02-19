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Федор Емельяненко: «Вес у меня потихонечку растет, матерею. Сейчас — 110 кг. Перед армией весил 78»

Давид Хачатрян
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Lucas Noonan/BELLATOR MMA
Федор Емельяненко.

Легендарный российский боец MMA Федор Емельяненко (40-7) в интервью «СЭ» сообщил, что в зале работает с легкими весами и весит 110 килограммов.

— Бицепс сейчас покажете?

— В ринге все измеряется не объемом рук.

— Бойцы стали в целом атлетичнее, чем раньше — есть такое?

— Наверное, есть.

— Рекорды молодости побили?

— Нет.

— Какой у вас сейчас жим?

— Я не жму большие веса сейчас — как раз из-за плеча. Работаю с более легкими весами, с большим числом повторений и меньшим отдыхом. И то — не штанга, а именно тренажеры.

— А весите сколько?

— 110.

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— У вас вес, получается, много лет не меняется.

— Нет, вес растет потихонечку с годами. В армию я уходил — 78 килограммов. Из армии пришел — 93. Боролся сначала до 95 килограммов по дзюдо, а по самбо — до 100. И вот у меня потихонечку рос вес. Потом в дзюдо и самбо сделали вес до 100. Потихонечку у меня вес подрос — 97, а потом 98. Вот я 98 весил, был недовеском. Когда я перешел в бои, у меня вес был 103. Так получилось, что у меня палец на ноге сломался, и я чуть подкачался — вес такой остался, 103. Какое-то время я работал 103, потом пошел 104, 105, 106. В Pride я уже был 106. Дальше — 107, 108. Сейчас уже 110. Матерею, как говорит моя жена.

— А в жизни у вас какой был максимальный вес?

— 112.

— Это в каком году? Сейчас, наверное?

— И сейчас был, и тогда я чуть подразъелся — перед боем с Мирко (Филиповичем, в 2005 году. — Прим. «СЭ») У меня был период — рука болела, нужно было чуть отдохнуть, тогда я где-то 112 весил. И сейчас. Сейчас уже подушел — после работы с боксерами. Я в ЦСКА работаю с Дмитрием Каракашем и с другими тренерами — они мне помогают.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля 2023-го в Инглвуде, США.

Федор Емельяненко
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