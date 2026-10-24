Евлоев — Волкановски: текстовая онлайн-трансляция титульного боя UFC 333

Россиянин Мовсар Евлоев и австралиец Александр Волкановски проведут титульный бой в полулегком весе на турнире UFC 333 в субботу, 24 октября. Поединок состоится на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) и станет главным событием вечера.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главного боя UFC 333. Следить за ключевыми событиями и результатом поединка Евлоев — Волкановски можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

Основной кард турнира начнется в 21.00 мск. Перед титульным противостоянием состоятся четыре боя, в том числе встреча Петра Яна с Мерабом Двалишвили.

ММА UFC: Волкановски — Евлоев

32-летний Евлоев подходит к первому титульному поединку в UFC с рекордом 20 побед без поражений. Россиянин занимает первое место в рейтинге полулегкого дивизиона.

38-летний Волкановски является действующим чемпионом UFC в полулегком весе. На его счету 28 побед и 4 поражения.

Оба спортсмена успешно прошли официальное взвешивание 23 октября. Евлоев показал 65,77 кг, Волкановски — 65,54 кг.

Прямая трансляция UFC 333 в России доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также платформа UFC Fight Pass.

UFC 333: онлайн боя Волкановски — Евлоев, результат, раунды, статистика и последние новости турнира