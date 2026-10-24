UFC 333 сегодня: во сколько начало, полный кард и порядок боев
В субботу, 24 октября, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 333. Ранние предварительные бои начнутся в 17.00 по московскому времени, прелимы — в 19.00, основной кард — в 21.00. Всего запланированы 14 поединков.
Время начала и порядок боев UFC 333
|17.00
|Ранние прелимы
|Бои 1-5
|19.00
|Предварительный кард
|Бои 6-9
|21.00
|Основной кард
|Бои 10-14
Когда дерутся Евлоев, Ян и Волков
Евлоев — Волкановски: главный бой турнира, ориентировочно после 23.00 мск.
Ян — Двалишвили: соглавный бой, ориентировочно в 22.30-23.00 мск.
Волков — Куниев: второй поединок основного карда, после 21.00 мск.
Точное время зависит от продолжительности предыдущих боев.
Полный кард UFC 333 в порядке проведения
Ранние прелимы — с 17.00
- Ясмин Лусиндо — Николь Кальяри.
- Коди Стил — Ноа Гуньон.
- Боладжи Оки — Даниэл Сантос.
- Абубакар Вагаев — Джейкоб Малкун.
- Колби Тикнесс — Асаф Чопуров.
Предварительный кард — с 19.00
- Грант Доусон — Нурулло Алиев.
- Абусупьян Магомедов — Кэмерон Роустон.
- Никита Крылов — Абдул-Рахман Яхьяев.
- Азамат Мурзаканов — Доминик Рейес.
Основной кард — с 21.00
- Аарон Пико — Лосене Кейта.
- Александр Волков — Ризван Куниев.
- Лонэ Кавана — Рамазан Темиров.
- Петр Ян — Мераб Двалишвили. Титульный бой.
- Александр Волкановски — Мовсар Евлоев. Титульный бой.
Где смотреть UFC 333 в России
Прямые трансляции турнира покажут «Матч! Боец» с 17.00 и бесплатный федеральный телеканал «Матч ТВ» с 19.00 мск. Онлайн-эфиры доступны на matchtv.ru и UFC Fight Pass, последний — по подписке.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 333. Следить за ключевыми событиями и результатом боев можно в матч-центре ММА на нашем сайте.
UFC 333: расписание боев, порядок выхода в октагон, результаты турнира и последние новости ММА