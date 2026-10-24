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UFC 333 сегодня, 24 октября: во сколько начало, полный кард и порядок боев

UFC 333 сегодня: во сколько начало, полный кард и порядок боев

Лев Тарасов
редактор интернет отдела

В субботу, 24 октября, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 333. Ранние предварительные бои начнутся в 17.00 по московскому времени, прелимы — в 19.00, основной кард — в 21.00. Всего запланированы 14 поединков.

Время начала и порядок боев UFC 333

17.00 Ранние прелимы Бои 1-5
19.00 Предварительный кард Бои 6-9
21.00 Основной кард Бои 10-14


Когда дерутся Евлоев, Ян и Волков

Евлоев — Волкановски: главный бой турнира, ориентировочно после 23.00 мск.

Ян — Двалишвили: соглавный бой, ориентировочно в 22.30-23.00 мск.

Волков — Куниев: второй поединок основного карда, после 21.00 мск.

Точное время зависит от продолжительности предыдущих боев.

Полный кард UFC 333 в порядке проведения

Ранние прелимы — с 17.00

  • Ясмин Лусиндо — Николь Кальяри.
  • Коди Стил — Ноа Гуньон.
  • Боладжи Оки — Даниэл Сантос.
  • Абубакар Вагаев — Джейкоб Малкун.
  • Колби Тикнесс — Асаф Чопуров.

Предварительный кард — с 19.00

  • Грант Доусон — Нурулло Алиев.
  • Абусупьян Магомедов — Кэмерон Роустон.
  • Никита Крылов — Абдул-Рахман Яхьяев.
  • Азамат Мурзаканов — Доминик Рейес.

Основной кард — с 21.00

  • Аарон Пико — Лосене Кейта.
  • Александр Волков — Ризван Куниев.
  • Лонэ Кавана — Рамазан Темиров.
  • Петр Ян — Мераб Двалишвили. Титульный бой.
  • Александр Волкановски — Мовсар Евлоев. Титульный бой.

Где смотреть UFC 333 в России

Прямые трансляции турнира покажут «Матч! Боец» с 17.00 и бесплатный федеральный телеканал «Матч ТВ» с 19.00 мск. Онлайн-эфиры доступны на matchtv.ru и UFC Fight Pass, последний — по подписке.

Мовсар Евлоев и&nbsp;Петр Ян.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 333. Следить за ключевыми событиями и результатом боев можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

UFC 333: расписание боев, порядок выхода в октагон, результаты турнира и последние новости ММА

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Александр Волкановски
Мераб Двалишвили
Мовсар Евлоев
Петр Ян
Умар Нурмагомедов
UFC
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