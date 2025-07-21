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Бокс/ММА

21 июля 2025, 16:12

Дудакова встретится с Кузютиной в соглавном бою Ural FC 10 в Перми

Руслан Минаев

Россиянка Виктория Дудакова проведет бой с соотечественницей Натальей Кузютиной на турнире Ural FC 10, который состоится в Перми 16 августа.

Дудакова проведет первый бой после увольнения из UFC. 26-летняя спортсменка за карьеру одержала 8 побед и потерпела 2 поражения.

Кузютина — бронзовый призер Олимпийских игр-2016 по дзюдо. В ММА на счету 36-летней спортсменки 8 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах.

Турнир Ural FC 10 проведет поединок между россиянами Вячеславом Василевским и Шарафом Давлатмуродовым.

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Виктория Дудакова
ММА
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