Брат Нурмагомедова планирует дебютировать в UFC не раньше осени

Российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов рассказал о своих планах в организации.

– Дебют планируется ориентировочно осенью-зимой.Информации по сопернику пока нет, все новости будут позже, когда я залечу руку и приступлю к полноценным тренировкам. Я продолжу выступать в весовой категории до 77 килограмм, – цитирует Нурмагомедова REDFURYMMA.

– Каких-то принципиальных соперников в UFC у меня нет, но, как и любой боец, я хочу драться с лучшими, с теми, кто стоит высоко в рейтинге. Чемпионские амбиции? Не будем забегать вперед, для начала нужно дебютировать в UFC и проявить себя.

Ранее стало известно, что двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова пропустит турнир UFC в Абу-Даби, который состоится 7 сентября, из-за травмы. Ранее Абубакар выступал в PFL. На его счету 15 побед и два поражения в ММА. Cам Хабиб Нурмагомедов проведет в Абу-Даби бой против американца Дастина Порье.