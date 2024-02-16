Боксерский турнир от промоушена Alpha Fight Series пройдет в четверг, 16 февраля, в Дубае (ОАЭ) в концертном зале The Agenda. Начало — 19.00 по московскому времени. В соглавном событии вечера сойдутся Даня Милохин и Аджмал Хан, представляющий Индию.

Бой пройдет в весе до 70 кг и продлится три раунда по две минуты. Порядковый номер поединка в карде — 12 (может быть изменен).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боксерского вечера. Прямая трансляция будет доступна на платном сервисе Triller TV. Есть вероятность, что в России транслировать бой будут бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».

Для российского 22-летнего блогера и тиктокера это будет дебютный профессиональный поединок по боксу. Хан также является блогером, у которого более 3,5 миллиона подписчиков, однако у него уже есть опыт выступлений в боксерских поединках.