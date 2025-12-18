Ротенберг: «Для нас принципиально развивать «Отечество» не на словах, а через конкретные дела»

Президент общества спортивных единоборств «Отечество», вице-президент Федерации дзюдо России Борис Ротенберг рассказал «СЭ» о намерении расширить спортивное общество.

«Для нас принципиально важно развивать «Отечество» не на словах, а через конкретные дела. Поддержка детей — это инвестиция в будущее страны. Мы будем расширять и развивать «Отечество» в регионах, чтобы каждый ребенок, независимо от региона, имел возможность прийти в спортивный зал, встретить наставника, получить шанс раскрыть свой потенциал», — сказал Ротенберг «СЭ».

Развитие общества спортивных единоборств «Отечество» направлено на создание федеральной инфраструктуры воспитания и развития, которая позволит тысячам детей по всей стране получать доступ к тренерам, соревнованиям и образовательным программам.