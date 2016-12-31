Боец Мирзаев, на которого напали в Москве

В Москве неизвестные напали на бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева. Инцидент произошел на улице Восточная, Мирзаева расстреляли из пневматического пистолета, а также несколько раз ударили битой, информирует life.ru.

30-летний спортсмен провел в MMA 18 боев, одержал 17 побед при одном поражении.

В 2012 году Мирзаев был приговорен к лишению свободы на два года за причинение смерти по неосторожности. Летом 2011 года у одного из ночных клубов Москвы Мирзаев ударил студента Ивана Агафонова, который был доставлен в больницу, а через несколько дней умер, не приходя в сознание.