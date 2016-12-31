10:54 31 декабря 2016 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Боец Мирзаев, на которого напали в Москве

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В Москве неизвестные напали на бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева. Инцидент произошел на улице Восточная, Мирзаева расстреляли из пневматического пистолета, а также несколько раз ударили битой, информирует life.ru.

30-летний спортсмен провел в MMA 18 боев, одержал 17 побед при одном поражении.

В 2012 году Мирзаев был приговорен к лишению свободы на два года за причинение смерти по неосторожности. Летом 2011 года у одного из ночных клубов Москвы Мирзаев ударил студента Ивана Агафонова, который был доставлен в больницу, а через несколько дней умер, не приходя в сознание.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/954701/v_moskvie_rasstrieliali_izviestnogho_boitsa_rasula_mirzaieva

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КОММЕНТАРИИ (3)
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streletc1783

Пошла ответка похоже.

11:17 31 декабря 2016

Max Weaver

Ну что уж вы так сердито, просто в редакции СЭ уже Новый Год отмечают :-)

11:16 31 декабря 2016

raver87

Заголовок просто шедевр.

11:03 31 декабря 2016

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