Два российских бойца Петр Ян и Ислам Махачев выступят в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе рано утром воскресенье, 7 марта. В число главных входят пять поединков, эта часть шоу начнется в 6.00 мск.

Махачев проведет бой в легком весе, его соперник — американец Дрю Добер. Секундантом россиянина будет соотечественник — действующий чемпион UFC в этой категории, непобежденный боец Хабиб Нурмагомедов. Поединок начнется ориентировочно после 6.25 мск.

Ян — чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин выйдет на первую защиту титула. Противостоять ему будет американец Алджамейн Стерлинг. Появление соперников в октагоне ожидается после 6.50 мск, сразу после боя Махачев — Добер.

В предварительном кадре UFC 259 (начало — 4.00 мск) также выступит россиянин Аскар Аскаров. Его соперник по бою в наилегчайшем весе — американец Джозеф Бенавидес.

Смотреть турнир UFC 259 можно с помощью платформы UFC Fight Pass, также трансляция доступна на UFC ТВ (сервисы Wink, More.tv, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком»).

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

Ян — Стерлинг, Махачев — Добер и другие топ-бои UFC 259: дата и время начала, где смотреть трансляцию, кард участников, прогноз