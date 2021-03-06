Немков считает Яна фаворитом в бою против Стерлинга

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков поделился ожиданиями от предстоящего боя Петра Яна против Стерлинга. Поединок пройдет в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе рано утром воскресенье, 7 марта.

«Я особо не следил за Стерлингом, но думаю, что Петр Ян фаворит. У Стерлинга считается хорошая борьба. У Петра в основном были соперники борцы, которых он побеждал. Не зазнался ли Ян? Он уверен в своей победе, поэтому он так и говорит. Бой покажет», — сказал Немков «СЭ».

(Владимир Пушкарев)

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

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