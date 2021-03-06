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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    UFC 259 Ян – Стерлинг

Джон Джонс дал прогноз на бой Адесаньи против Блаховича

09:10

Суперзвезда UFC Джон Джонс поделился ожиданиями от титульного боя в полутяжелом весе между Яном Блаховичем и Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 259.

«Ян [Блахович] нокаутом», — написал Джонс в Twitter, однако позже удалил данную публикацию.

Бой чемпиона Блаховича и претендента на пояс Адесаньи станет главным событием турнира UFC 259, который пройдет в ночь на 7 марта в Лас-Вегасе.

Джонс — бывший доминирующий чемпион UFC в полутяжелом весе. Боец планирует дебютировать в тяжелом весе поединком против победителя пары Миочич — Нганну.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

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