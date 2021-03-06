Джон Джонс дал прогноз на бой Адесаньи против Блаховича

Суперзвезда UFC Джон Джонс поделился ожиданиями от титульного боя в полутяжелом весе между Яном Блаховичем и Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 259.

«Ян [Блахович] нокаутом», — написал Джонс в Twitter, однако позже удалил данную публикацию.

Jon Jones is predicting Jan Blachowicz to defeat Israel Adesanya via knockout ? #UFC259 pic.twitter.com/BPXRWUyQnB — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) March 5, 2021

Бой чемпиона Блаховича и претендента на пояс Адесаньи станет главным событием турнира UFC 259, который пройдет в ночь на 7 марта в Лас-Вегасе.

Джонс — бывший доминирующий чемпион UFC в полутяжелом весе. Боец планирует дебютировать в тяжелом весе поединком против победителя пары Миочич — Нганну.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.