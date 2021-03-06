Российский боксер Николай Валуев рассказал, чего ждет от боя за титул в легчайшем весе между Петром Яном и Стерлингом.

«Фаворита в этом бою нет. Будет хорошая заруба. Не берусь утверждать, кто победит. Со Стерлингом лучше не ввязываться в большую борьбу, в ней он лучше Яна. Петру надо стараться держать Стерлинга на расстоянии и выжидать момент. Конечно, из тех соперников, что побеждал Ян, можно назвать Стерлинга самым серьезным соперником».

Валуев также отметил, что не видит ничего плохого в словах Яна на дуэли взглядов.

«Если никто никого не оскорбляет, то позволительно делать все. Нельзя осуждать за уверенность в своих силах. Рано или поздно мы все наказуемы за неверное представление о чем-либо», — добавил Валуев.

Ранее, на битве взглядов, Петр Ян заявил, что сломает Стерлинга. Поединок пройдет в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе рано утром воскресенье, 7 марта

(Владимир Пушкарев)

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

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