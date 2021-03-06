Бокс/ММА/UFC 259
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    UFC 259 Ян – Стерлинг

Валуев — о бое Яна и Стерлинга: «Будет хорошая заруба»

13:21
Теги:

Российский боксер Николай Валуев рассказал, чего ждет от боя за титул в легчайшем весе между Петром Яном и Стерлингом.

«Фаворита в этом бою нет. Будет хорошая заруба. Не берусь утверждать, кто победит. Со Стерлингом лучше не ввязываться в большую борьбу, в ней он лучше Яна. Петру надо стараться держать Стерлинга на расстоянии и выжидать момент. Конечно, из тех соперников, что побеждал Ян, можно назвать Стерлинга самым серьезным соперником».

Валуев также отметил, что не видит ничего плохого в словах Яна на дуэли взглядов.

«Если никто никого не оскорбляет, то позволительно делать все. Нельзя осуждать за уверенность в своих силах. Рано или поздно мы все наказуемы за неверное представление о чем-либо», — добавил Валуев.

Ранее, на битве взглядов, Петр Ян заявил, что сломает Стерлинга. Поединок пройдет в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе рано утром воскресенье, 7 марта

(Владимир Пушкарев)

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

Ян — Стерлинг, Махачев — Добер и другие топ-бои UFC 259: дата и время начала, где смотреть трансляцию, кард участников, прогноз

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир