Артем Дзюба поддержал Петра Яна перед боем со Стерлингом

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поддержал чемпиона UFC в легчайшем весе, россиянина Петра Яна перед поединком с американцем Алджамейном Стерлингом в рамках турнира UFC 259.

Футболист выложил в сторис своего Instagram фотографию российского бойца с подписью «Я за Яна».

Сторис Артема Дзюбы.

Поединок Петра Яна с Алджамейном Стерлингом состоится в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Российский боец впервые в карьере проведет защиту чемпионского титула в UFC. На счету 28-летнего Яна 15 побед и 1 поражение в ММА, у 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.