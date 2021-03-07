В команде Стерлинга сообщили, что боец готов дать реванш Яну
В команде чемпиона UFC Алджамейна Стерлинга заявили, что боец готов дать реванш Петру Яну.
«Алджамейн готов дать реванш. Нужно некоторое время на восстановление, и он будет готов», — сказал собеседник ТАСС.
Российский боец Петр Ян не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе: россиянин на турнире UFC 259 нанес Алджемейну Стерлингу запрещенный удар коленом (в это время соперник стоял на одном колене) и был дисквалифицирован. Позднее американца доставили в больницу.
Дополнительная информация:
UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас
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