В команде Стерлинга сообщили, что боец готов дать реванш Яну

В команде чемпиона UFC Алджамейна Стерлинга заявили, что боец готов дать реванш Петру Яну.

«Алджамейн готов дать реванш. Нужно некоторое время на восстановление, и он будет готов», — сказал собеседник ТАСС.

Российский боец Петр Ян не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе: россиянин на турнире UFC 259 нанес Алджемейну Стерлингу запрещенный удар коленом (в это время соперник стоял на одном колене) и был дисквалифицирован. Позднее американца доставили в больницу.