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В команде Стерлинга сообщили, что боец готов дать реванш Яну

20:05
Петр Ян. Фото USA Today Sports
Петр Ян. Фото USA Today Sports
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В команде чемпиона UFC Алджамейна Стерлинга заявили, что боец готов дать реванш Петру Яну.

«Алджамейн готов дать реванш. Нужно некоторое время на восстановление, и он будет готов», — сказал собеседник ТАСС.

Российский боец Петр Ян не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе: россиянин на турнире UFC 259 нанес Алджемейну Стерлингу запрещенный удар коленом (в это время соперник стоял на одном колене) и был дисквалифицирован. Позднее американца доставили в больницу.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10853543

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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