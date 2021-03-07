Харитонов назвал поражение от Стерлинга уроком Яну на будущее

Ян был дисквалифицирован за применение запрещенного удара коленом, и Стерлинг получил чемпионский титул.

«Я тоже нанес запрещенный удар коленом, когда дрался с Роем Нельсоном, но не так сильно, Рой мог продолжать бой, — сказал Харитонов «СЭ». — Здесь же Стерлингу в принципе не было смысла продолжать драться, даже если бы он встал. Думаю, в состоянии нокдауна Петр бы просто забил бы его. Здесь было нарушение, никуда от этого не денешься, дисквалификация по правилам. Петру это будет уроком на будущее. Америка — страна законов, здесь их нарушать нельзя. Когда сам нанес тот удар коленом, это стало для меня уроком на всю оставшуюся жизнь».

Харитонов считает, что Ян спокойно бы выиграл бой и отстоял пояс, который потерял по глупости и неопытности. Также он рассказал, есть ли вина секундантов в этом инциденте. По словам Хабиба Нурмагомедова, именно от них поступила команда «Бей коленом!»

«Спортсмен сам делает свою работу вне зависимости от того, кого он слышит. Я всегда слышу секунданта и то, что мне он говорит, но здесь есть правила. Что бы тебе ни кричали, ты сам делаешь все погоду в клетке. Сегодня я бы первый раунд отдал Стерлингу, второй — равный с небольшим преимуществом Петра, третий Петр уже выигрывал в одну калитку, в четвертом начал полностью доминировать. Осталось только добить или довести победу до решения в пользу Петра. Хотя в матче-реванше все будет неоднозначно, думаю, что Петр сделает все, как и задумал. Правда, в большом спорте все может измениться за секунду», — добавил Харитонов.

(Екатерина Звенигородская)