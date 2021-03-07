Петр Ян извинился перед болельщиками

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян попросил прощения у своих болельщиков.

Кроме того, боец, снова объяснил почему нанес запрещенный удар.

«Всем, кто искренне болел и переживал за меня — огромное спасибо! Кого подве?л — извините. Честно, допустил ошибку. Был сфокусирован на его руках. Ждал, когда он поднимет их с канваса, чтобы ударить! Недосмотрел, что Стерлинг одним коленом касается октагона», — написал Ян в Instagarm.

Российский боец Петр Ян не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе: россиянин на турнире UFC 259 нанес Алджемейну Стерлингу запрещенный удар коленом (в это время соперник стоял на одном колене) и был дисквалифицирован.