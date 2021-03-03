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Петра Яна отправили на карантин перед защитой титула

08:58
Петр Ян. Фото Twitter
Петр Ян. Фото Twitter
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Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян отправлен на карантин перед поединком с американцем Алджамейном Стерлингом в рамках турнира UFC 259, сообщает ТАСС.

28-летний россиянин проведет на карантине несколько дней в связи с пандемией коронавируса. Ту же процедуру проведут его соперник и другие участники турнира UFC 259. Все бойцы будут каждый день сдавать тесты на коронавирус.

Поединок Петра Яна с Алджамейном Стерлингом состоится в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Российский боец впервые в карьере проведет защиту чемпионского титула в UFC. На счету Яна 15 побед и 1 поражение в ММА, у 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10820183

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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