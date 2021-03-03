Петра Яна отправили на карантин перед защитой титула
08:58
Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян отправлен на карантин перед поединком с американцем Алджамейном Стерлингом в рамках турнира UFC 259, сообщает ТАСС.
28-летний россиянин проведет на карантине несколько дней в связи с пандемией коронавируса. Ту же процедуру проведут его соперник и другие участники турнира UFC 259. Все бойцы будут каждый день сдавать тесты на коронавирус.
Поединок Петра Яна с Алджамейном Стерлингом состоится в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Российский боец впервые в карьере проведет защиту чемпионского титула в UFC. На счету Яна 15 побед и 1 поражение в ММА, у 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения.
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