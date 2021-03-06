Тактаров рассказал об ожиданиях от боя Яна против Стерлинга

Ветеран ММА Олег Тактаров поделился ожиданиями от предстоящего боя Петра Яна против Алджамейна Стерлинга. Поединок пройдет в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе рано утром в воскресенье, 7 марта.

«Ожидания самые лучшие. Есть ли шансы у Стерлинга? Шансы есть всегда», — сказал Тактаров «СЭ».

(Данил Алешин)

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

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