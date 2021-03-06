Бои Яна, Махачева и другие топ-поединки UFC 259: где и когда смотреть трансляцию бесплатно

Турнир UFC 259 пройдет в Лас-Вегасе рано утром воскресенья, 7 марта, по московскому времени. В основном карде — пять боев, начало — 6.00 мск.

Друг за другом в октагон выйдут:

— Тиаго Сантос (Бразилия) и Александр Ракич (Австрия) в среднем весе

— Ислам Махачев (Россия) и Дрю Добер (США) в легком весе

— чемпион UFC Петр Ян (Россия) и Алджамейн Стерлинг (США) в легчайшем весе (титульный бой)

— чемпионка UFC в легчайшем и полулегком весах Аманда Нунис (Бразилия) и Меган Андерсон (Австралия) в полулегком весе (титульный бой)

— чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (Польша) и чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (Новая Зеландия/Нигерия) в полутяжелом весе (титульный бой)

Смотреть турнир UFC 259 можно с помощью платформы UFC Fight Pass, также трансляция доступна на UFC ТВ (сервисы Wink, More.tv, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком»).

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

Ян — Стерлинг, Махачев — Добер и другие топ-бои UFC 259: дата и время начала, где смотреть трансляцию, кард участников, прогноз