Ян Блахович: «Полюбил ММА благодаря хайлайтам Игоря Вовчанчина»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович рассказал, как начал увлекаться ММА.

«В юности я хотел стать солдатом. Таким, как Рэмбо. Мне нравилась жизнь, где ты должен быть дисциплинированным и сильным. Но потом мы с моим братом Войцехом увидели на Шердоге хайлайты Игоря Вовчанчина. «Что это?» — вот такая была наша реакция. Тогда в Польше не было никаких ММА, наша страна до сих пор восстанавливалась от последствий коммунтистического режима. В то время не было ни малейшего понятия, как можно заработать на смешанных единоборствах.

Я тогда работал сантехником, бросил это дело и начал искать места, где можно было бы подраться. В конце концов на окраинах города я нашел маленький клуб в 50 км от моего дома. Помню, как забирался в свой разваливающийся Maluch (Фиат 126) и ехал в этот клуб. Так продолжалось несколько нет, в конце концов, мне пришлось снова устроиться на работу — уже охранником в ночном клубе.

Там было много веселых историй… Однажды, я выбросил из клуба пятерых пьяных ребят. Через полчаса они привели 30 человек. Эти парни просто уничтожили нас, уничтожили весь клуб. Мне повезло, что в этом замесе я хотя бы остался с целыми зубами. В другой раз один наш постоянный клиент, любитель вечеринок прострелил дырку моему коллеге в руке. Много чего было», — сказал Ян в интервью The Athletic.

Игорь Вовчанчин (56-10) — украинский боец ММА, закончил карьеру в августе 2005-го. С ноября 1995-го по май 2000-го Вовчанчин выиграл 37 боев подряд. Наивысшим достижением украинца в ММА стал финал Гран-При Pride в тяжелом весе. На пути к финалу Вовчанчин победил Отцуку, Гудриджа и Сакурабу, проиграв в главном бою бывшему чемпиону UFC Марку Коулмэну.

Ян Блахович в ночь на 7 марта проведет бой против Израэля Адесаньи в главном событии вечера на UFC 259.

Поединок Петра Яна с Алджамейном Стерлингом состоится в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Российский боец впервые в карьере проведет защиту чемпионского титула в UFC. На счету 28-летнего Яна 15 побед и 1 поражение в ММА, у 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.