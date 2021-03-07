Тактаров предложил вручить Стерлингу «Оскар» после боя с Яном

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в своем Instagram опубликовал отредактированную фотографию чемпиона UFC в легчайшем весе Альджамейна Стерлинга.

Тактаров выложил в соцсеть сделанную в фотошопе фотографию американца, который держит в руках «Оскар». Таким образом россиянин намекнул на поведение Стерлинга после нанесения удара Петром Яном в их последнем бое.

«Лучшему актеру вечера», — подписал снимок Тактаров.

Напомним, сегодня, 7 марта, Петр Ян на турнире UFC 259 пробил запрещенный удар коленом Альджамейну Стерлингу. Судьи решили дисквалифицировать Петра, победа была присуждена американцу.