Тактаров предложил вручить Стерлингу «Оскар» после боя с Яном
Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в своем Instagram опубликовал отредактированную фотографию чемпиона UFC в легчайшем весе Альджамейна Стерлинга.
Тактаров выложил в соцсеть сделанную в фотошопе фотографию американца, который держит в руках «Оскар». Таким образом россиянин намекнул на поведение Стерлинга после нанесения удара Петром Яном в их последнем бое.
«Лучшему актеру вечера», — подписал снимок Тактаров.
Напомним, сегодня, 7 марта, Петр Ян на турнире UFC 259 пробил запрещенный удар коленом Альджамейну Стерлингу. Судьи решили дисквалифицировать Петра, победа была присуждена американцу.
UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас
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