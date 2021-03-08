Стерлинг ответил Яну, который назвал его клоуном

Американский боец ММА Алджамейн Стерлинг ответил на слова россиянина Петра Яна, назвавшего его клоуном.

Ранее Ян назвал клоунами Стерлинга и его спарринг-партнера Мераба Двалишвили. Спарринг-партнер американца выложил в Instagram пост с подписью «And New» (и новый чемпион). Ян оставил под публикацией комментарий «Клоуны».

.@PetrYanUFC please allow me to cleanly knee you in the temple, while you aren't looking! See how much of a «clown"I would be then.



I can admit RD 4 you were starting to land more shots, but the fight was statistically close, despite me fatiguing early.



The clown here is you. https://t.co/gL2kWAupii — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) March 7, 2021

«Петр, позволь мне, пожалуйста, чисто пробить тебе коленом в висок, когда ты не смотришь! Посмотрим, каким бы «клоуном» я тогда был бы! Могу признать, что в четвертом раунде ты стал попадать чаще, но бой был статистически близким, несмотря на то, что я рано устал. Клоун здесь ты», — написал американец в Twitter.

Россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу дисквалификацией за запрещенный удар коленом в 4-м раунде на турнире UFC 259. На момент остановки боя россиянин лидировал 2-1 по выигранным раундам на судейских записках.