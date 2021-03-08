Бокс/ММА/UFC 259
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    UFC 259 Ян – Стерлинг

Стерлинг ответил Яну, который назвал его клоуном

01:43
Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Фото ТАСС
Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Фото ТАСС
Теги:

Американский боец ММА Алджамейн Стерлинг ответил на слова россиянина Петра Яна, назвавшего его клоуном.

Ранее Ян назвал клоунами Стерлинга и его спарринг-партнера Мераба Двалишвили. Спарринг-партнер американца выложил в Instagram пост с подписью «And New» (и новый чемпион). Ян оставил под публикацией комментарий «Клоуны».

«Петр, позволь мне, пожалуйста, чисто пробить тебе коленом в висок, когда ты не смотришь! Посмотрим, каким бы «клоуном» я тогда был бы! Могу признать, что в четвертом раунде ты стал попадать чаще, но бой был статистически близким, несмотря на то, что я рано устал. Клоун здесь ты», — написал американец в Twitter.

Россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу дисквалификацией за запрещенный удар коленом в 4-м раунде на турнире UFC 259. На момент остановки боя россиянин лидировал 2-1 по выигранным раундам на судейских записках.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир