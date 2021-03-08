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Петр Ян назвал Стерлинга бумажным чемпионом

05:44
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Российский боец ММА Петр Ян критически высказался о своем бывшем сопернике американце Алджамейне Стерлинге.

В своем Twitter Стерлинг написал, что хотел бы провести бой с Генри Сехудо. «Бумажный чемпион уже избегает реванша», — отреагировал Ян в социальной сети.

Россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу дисквалификацией за запрещенный удар коленом в 4-м раунде на турнире UFC 259. На момент остановки боя он лидировал 2-1 по выигранным раундам на судейских записках.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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