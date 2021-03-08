Петр Ян назвал Стерлинга бумажным чемпионом

Российский боец ММА Петр Ян критически высказался о своем бывшем сопернике американце Алджамейне Стерлинге.

В своем Twitter Стерлинг написал, что хотел бы провести бой с Генри Сехудо. «Бумажный чемпион уже избегает реванша», — отреагировал Ян в социальной сети.

Paper champ ducking the rematch already ????? https://t.co/bHygmTbGcB — Petr «No Mercy» Yan (@PetrYanUFC) March 8, 2021

Россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу дисквалификацией за запрещенный удар коленом в 4-м раунде на турнире UFC 259. На момент остановки боя он лидировал 2-1 по выигранным раундам на судейских записках.