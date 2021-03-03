Магомедов заявил, что не давал советы Стерлингу по бою с Яном: «Люди воняют, не знают ситуацию»

Российский боец Bellator Магомед Магомедов в интервью «СЭ» опроверг информацию о том, что рассказывал Алджамейну Стерлингу о чемпионе UFC в легчайшем весе Петре Яне.

Магомедов провел с Яном два боя — в 2016 году (победа) и 2017-м (поражение). Ранее Стерлинг сообщил RT, что Магомедов ему якобы рассказывал о деталях тех поединков.

«Сейчас смотрю — люди воняют, не знают ситуацию, — отметил Магомедов. — А я ему не подсказывал. Мне нечего делать что ли? К Пете [Яну] я нормально отношусь, у нас с ним нет никаких проблем. Видел его в UFC PI пару дней назад. То, что Стерлинг там написал... На меня навалились, будто я ему что-то там подсказывал».

«Само собой [они с Яном пожали друг другу руки при встрече]. Это спорт. Ничего личного между нами нет. Какие могут быть проблемы? Никаких проблем у нас с ним нет», — сказал боец.

Бой между Яном и Стерлингом состоится 7 марта рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе на турнире UFC 259.

(Илья Андреев)