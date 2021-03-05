В Лас-Вегасе на церемонии взвешивания к UFC 259 прошли дуэли взглядов участников турнира. Во время стердауна чемпиона в легчайшем весе Петра Яна и Алджамейна Стерлинга произошла перепалка.

Стерлинг: «Сотру тебя. Задавлю. Только не отступай, не пяться»

Ян: «Посмотри на себя, ты дрожишь весь»

Стерлинг: «Что? Что? Ты спятил?»

Ян: «Да, я спятил»

Стерлинг: «Окей, посмотрим. Главное — не отступай. Знай, когда ты прижмешься к сетке, я сразу переведу тебя и буду топить»

Ян: «Я тренировался в Дагестане. Твои тейкдауны для меня ерунда»

Стерлинг: «Ерунда? Окей. Ты не сможешь ударить то, чего не видишь, помни»

Поединок Яна и Стерлинга пройдет в ночь на 7 марта.