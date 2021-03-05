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Петр Ян — Стерлингу: «Я тренировался в Дагестане, твои тейкдауны для меня ерунда»

22:55
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В Лас-Вегасе на церемонии взвешивания к UFC 259 прошли дуэли взглядов участников турнира. Во время стердауна чемпиона в легчайшем весе Петра Яна и Алджамейна Стерлинга произошла перепалка.

Стерлинг: «Сотру тебя. Задавлю. Только не отступай, не пяться»

Ян: «Посмотри на себя, ты дрожишь весь»

Стерлинг: «Что? Что? Ты спятил?»

Ян: «Да, я спятил»

Стерлинг: «Окей, посмотрим. Главное — не отступай. Знай, когда ты прижмешься к сетке, я сразу переведу тебя и буду топить»

Ян: «Я тренировался в Дагестане. Твои тейкдауны для меня ерунда»

Стерлинг: «Ерунда? Окей. Ты не сможешь ударить то, чего не видишь, помни»

Поединок Яна и Стерлинга пройдет в ночь на 7 марта.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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