Петр Ян — Стерлингу: «Я тренировался в Дагестане, твои тейкдауны для меня ерунда»
В Лас-Вегасе на церемонии взвешивания к UFC 259 прошли дуэли взглядов участников турнира. Во время стердауна чемпиона в легчайшем весе Петра Яна и Алджамейна Стерлинга произошла перепалка.
Стерлинг: «Сотру тебя. Задавлю. Только не отступай, не пяться»
Ян: «Посмотри на себя, ты дрожишь весь»
Стерлинг: «Что? Что? Ты спятил?»
Ян: «Да, я спятил»
Стерлинг: «Окей, посмотрим. Главное — не отступай. Знай, когда ты прижмешься к сетке, я сразу переведу тебя и буду топить»
Ян: «Я тренировался в Дагестане. Твои тейкдауны для меня ерунда»
Стерлинг: «Ерунда? Окей. Ты не сможешь ударить то, чего не видишь, помни»
Поединок Яна и Стерлинга пройдет в ночь на 7 марта.
Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю