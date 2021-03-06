Грузинский боец UFC рассказал о неприятной встрече с Петром Яном: «Он что-то говорил по-русски...»

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал «СЭ» о неприятной встрече с Петром Яном перед одним из турниров UFC.

7 марта рано утром по московскому времени чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Ян проведет бой с американцем Алджамейном Стерлингом. Двалишвили — друг Стерлинга, они вместе тренируются.

— Как бойца я его очень уважаю, — сказал Двалишвили. — Но он говорит очень много. Как-то мы пересеклись в лобби отеля, и он тогда показывал грозный вид — смотрел на нас опасным взглядом. Но я это понимаю, и это хорошо для него — именно так он настраивает себя на поединки. Каждый по-разному подходит к боям. Я, например, больше улыбаюсь, остаюсь на позитиве, жму руку оппоненту. Могу даже пожелать удачи сопернику, и это не скажется на моем выступлении. Но у Петра другой настрой: он видит в оппоненте врага, и ему нужно убить его. Я нормально к этому отношусь.

— А когда вы пересеклись в отеле?

— По-моему, это было два года назад в Финиксе, США. В тот момент мы с Алджо направлялись куда-то, а он смотрел на нас устрашающим взглядом и что-то говорил на русском. Но мы не стали обращать на него внимания. И вот совсем недавно, пару дней назад, когда Петр только прилетел в Вегас, они с Алджо вновь пересеклись взглядами. Я должен был поехать в зал вместе со Алджо, но не смог, и вместо меня поехали два моих друга — в UFC Performance Institute. И вот, как рассказывает Алджо, Петр вел себя абсолютно так же [как два года назад]: смотрел недовольно и грозно и что-то говорил ему. Алджо ответил ему: «Как ты, бро?»

(Илья Андреев)

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.