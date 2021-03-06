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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    UFC 259 Ян – Стерлинг

Петр Ян сдал допинг-тест за несколько часов до боя

22:59
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Американское антидопинговое агентство (USADA) взяло допинг-пробу у чемпиона UFC Петра Яна в день боя, информирует ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Ян в ночь на воскресенье по московскому времени проведет защиту титула в поединке против американца Алджамейна Стерлинга в рамках турнира UFC 259 в Лас-Вегасе.

Всего на счету россиянина 15 побед и одно поражение в ММА.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

Ян — Стерлинг, Махачев — Добер и другие топ-бои UFC 259: дата и время начала, где смотреть трансляцию, кард участников, прогноз

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10851317

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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