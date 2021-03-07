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Аскар Аскаров — Джозеф Бенавидес: время начала и трансляция боя UFC 259

01:00
Аскар Аскаров. Фото AFP
Аскар Аскаров. Фото AFP
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Российский боец Аскар Аскаров проведет бой на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе рано утром воскресенья, 7 марта. Соперник — американец Джозеф Бенавидес.

Поединок в наилегчайшем весе входит в предварительный кард шоу. Оно стартует в 2.00 (мск). Выход Аскарова и Бенавидеса в октагон ожидается не ранее 4.45 (мск).

Трансляция турнира UFC 259 доступна на платформе промоушена UFC Fight Pass, также смотреть шоу можно на UFC ТВ (по подписке на сервисах Wink, More.tv, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком»).

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

Ян — Стерлинг, Махачев — Добер и другие топ-бои UFC 259: дата и время начала, где смотреть трансляцию, кард участников, прогноз

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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