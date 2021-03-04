Петр Ян рассказал о тактике на бой против Стерлинга

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал о тактике на поединок с Алджамейном Стерлингом в рамках турнира UFC 259.

«Я всегда уделяю время партеру. Может, не сильно показываю это, но я дрался с 3-4 черными поясами по БЖЖ, с мастерами спорта по вольной борьбе, но получалось так, что я навязывал свой стиль и переламывал их тактические задачи. Я считаю, что Стерлинг — хороший боец во всем. Разница в том, что я реально очень-очень хорош в партере. Да, я не лучший борец. Но я борюсь с напором, стесняю противника. Стоит мне пустить пусть в ход руки, меня уже не остановить», — цитирует РЕН ТВ Яна.

Поединок Петра Яна с Алджамейном Стерлингом состоится в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Российский боец впервые в карьере проведет защиту чемпионского титула в UFC. На счету 28-летнего Яна 15 побед и 1 поражение в ММА, у 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.