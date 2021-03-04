Аскаров сделал прогноз на бой Яна и Стерлинга

Российский боец UFC Аскар Аскаров в преддверии боя с американцем Джозефом Бенавидесом, который пройдет 7 марта на турнире UFC 259, заявил, что сможет победить своего соперника.

Кроме того, Аскаров сделал свой прогноз на поединок между россиянином Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

— Да, я смог задушать Стерлинга на тренировке. Сможет ли Ян справиться с его борьбой? Ян — крепкий парень. Думаю, он 100 процентов выиграет, — сказал Аскаров в интервью «Ушатайке».

Если я выиграю у Бенавидеса, то буду драться за пояс. Я заслужил этот бой. Мне без разницы, кто там будет — Дейвис Фигейредо или Брэндон Морено.

Греплинг Бенавидеса? Не думаю, что он сильнее меня в этом. После боя видно будет. Пока ничего не могу говорить. Он два раза проиграл, а стоит выше меня. Мне это не нравится. Я докажу, что могу побить и Бенавидеса и тех, кто выше меня".

Поединок Петра Яна с Алджамейном Стерлингом состоится в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Российский боец впервые в карьере проведет защиту чемпионского титула в UFC. На счету 28-летнего Яна 15 побед и 1 поражение в ММА, у 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.