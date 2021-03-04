Соперник Махачева назвал дагестанских бойцов «устрашающими ребятами»
Американский боец UFC Дрю Добер на пресс-конференции отметил талант бойцов из Дагестана. 7 марта рано утром по московскому времени он проведет бой с дагестанцем Исламом Махачевым на турнире UFC 259.
— Ты ведь имел дело с ребятами из Дагестана?
— Да. Дагестанцы очень устрашающие и талантливые ребята. Поэтому это был невероятный опыт иметь дело с вами.
— Они дружелюбные?
— Не считаю. Они стараются разнести тебе голову, ну или перебороть тебя. Нас ждет невероятный бой, к которому будет приковано большое внимание со стороны российских болельщиков. Жду не дождусь возможности выйти в клетку. Я забыл то слово на русском...
— Привет.
— О, да.
На счету 32-летнего Добера 23 победы и 9 поражений в ММА, у 29-летнего Махачева — 18 побед и 1 поражение.
(Илья Андреев)
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