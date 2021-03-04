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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    UFC 259 Ян – Стерлинг

Соперник Махачева назвал дагестанских бойцов «устрашающими ребятами»

03:05
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Американский боец UFC Дрю Добер на пресс-конференции отметил талант бойцов из Дагестана. 7 марта рано утром по московскому времени он проведет бой с дагестанцем Исламом Махачевым на турнире UFC 259.

— Ты ведь имел дело с ребятами из Дагестана?

— Да. Дагестанцы очень устрашающие и талантливые ребята. Поэтому это был невероятный опыт иметь дело с вами.

— Они дружелюбные?

— Не считаю. Они стараются разнести тебе голову, ну или перебороть тебя. Нас ждет невероятный бой, к которому будет приковано большое внимание со стороны российских болельщиков. Жду не дождусь возможности выйти в клетку. Я забыл то слово на русском...

— Привет.

— О, да.

На счету 32-летнего Добера 23 победы и 9 поражений в ММА, у 29-летнего Махачева — 18 побед и 1 поражение.

(Илья Андреев)

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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