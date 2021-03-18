Петр Ян назвал Стерлинга «полудурком» и «мартышкой»
Российский боец Петр Ян раскритиковал поведение американского бойца Алджамейна Стерлинга.
«Стерлинг упал в яму, его подзакидали. Сейчас он пытается быть на слуху, доказать, что достоин.
Пару дней назад он плакал, а сейчас опять там фанатов себе... Кто-то нашел его старую почту, пишет ему там. Ну это вообще, е-мае...Полудурок, блин.
Другой соперник? В данный момент вы вообще об этом не говорили. Будем отталкиваться от ситуации, что и когда. Сейчас фокус на этой мартышке», — сказал Ян на пресс-конференции.
Россиянин был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом в четвертом раунде боя против Стерлинга за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. 28-летний россиянин лишился чемпионского пояса. На его счету 15 побед и 2 поражения в ММА. У 31-летнего Стерлинга 20 побед и 3 поражения.
(Никита Горшенин)
UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас
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