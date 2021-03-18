Петр Ян назвал Стерлинга «полудурком» и «мартышкой»

Российский боец Петр Ян раскритиковал поведение американского бойца Алджамейна Стерлинга.

«Стерлинг упал в яму, его подзакидали. Сейчас он пытается быть на слуху, доказать, что достоин.

Пару дней назад он плакал, а сейчас опять там фанатов себе... Кто-то нашел его старую почту, пишет ему там. Ну это вообще, е-мае...Полудурок, блин.

Другой соперник? В данный момент вы вообще об этом не говорили. Будем отталкиваться от ситуации, что и когда. Сейчас фокус на этой мартышке», — сказал Ян на пресс-конференции.

Россиянин был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом в четвертом раунде боя против Стерлинга за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. 28-летний россиянин лишился чемпионского пояса. На его счету 15 побед и 2 поражения в ММА. У 31-летнего Стерлинга 20 побед и 3 поражения.

(Никита Горшенин)