В Екатеринбурге, на трассе между центром города и аэропортом, появился баннер в поддержку российского бойца UFC Петра Яна.

На баннере с фотографией спортсмена написано: «Петр Ян — настоящий чемпион».

Напомним, что боец, проживающий в Екатеринбурге, 6 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе скандально проиграл американцу Алджамейну Стерлингу.

Россиянин был дисквалифицирован за запрещенный удар коленом в 4-м раунде.

На момент остановки боя Ян лидировал 2-1 по раундам на судейских записках. Таким образом, россиянин не смог защитить титул чемпиона UFC в легчайшем весе, утупив его Стерлингу.