«Петр Ян — настоящий чемпион». Российскому бойцу поставили баннер в Екатеринбурге
12:18
В Екатеринбурге, на трассе между центром города и аэропортом, появился баннер в поддержку российского бойца UFC Петра Яна.
На баннере с фотографией спортсмена написано: «Петр Ян — настоящий чемпион».
Напомним, что боец, проживающий в Екатеринбурге, 6 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе скандально проиграл американцу Алджамейну Стерлингу.
Россиянин был дисквалифицирован за запрещенный удар коленом в 4-м раунде.
На момент остановки боя Ян лидировал 2-1 по раундам на судейских записках. Таким образом, россиянин не смог защитить титул чемпиона UFC в легчайшем весе, утупив его Стерлингу.
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