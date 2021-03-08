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«Петр Ян — настоящий чемпион». Российскому бойцу поставили баннер в Екатеринбурге

12:18
«Петр Ян — настоящий чемпион». Российскому бойцу поставили баннер в Екатеринбурге.
«Петр Ян — настоящий чемпион». Российскому бойцу поставили баннер в Екатеринбурге.
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В Екатеринбурге, на трассе между центром города и аэропортом, появился баннер в поддержку российского бойца UFC Петра Яна.

На баннере с фотографией спортсмена написано: «Петр Ян — настоящий чемпион».

Напомним, что боец, проживающий в Екатеринбурге, 6 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе скандально проиграл американцу Алджамейну Стерлингу.

Россиянин был дисквалифицирован за запрещенный удар коленом в 4-м раунде.

На момент остановки боя Ян лидировал 2-1 по раундам на судейских записках. Таким образом, россиянин не смог защитить титул чемпиона UFC в легчайшем весе, утупив его Стерлингу.

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