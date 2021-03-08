Стерлинг выступил с обращением после скандальной победы над Яном

Американский боец Алджамейн Стерлинг заявил, что выиграл чемпионский титул UFC не так, как ему хотелось бы. Однако, по его словам, он хочет защитить его и добиться признания.

«Я завоевал пояс UFC не так, как мне хотелось. Однако я не сделал ничего противозаконного, — написал Стерлинг в Instagarm. — Мои друзья и семья пролетели много миль, чтобы повидать меня. Они попросили меня поднять пояс чемпиона, так как я вел себя именно так.

Если для вас это оскорбление, то в вашей жизни нет любви и вам нужно разобраться со своими проблемами. Я «чемпион». Но лично я не чувствую себя чемпионом на сто процентов. Я должен защитить титул и должен был выиграть так,как мне казалось правильным.

Тем не менее, хочу получить признания. Впереди яркое будущее, хочу посмотреть, что оно принесет мне и моей команде. Держите свой курс, делайте коррективы. Жизнь продолжается".

Стерлинг выиграл на турнире UFC 259 после дисквалификации россиянина Петра Яна за запрещенный удар коленом в 4-м раунде.

На момент остановки боя Ян лидировал 2-1 по выигранным раундам на судейских записках.

Таким образом, россиянин не смог защитить титул чемпиона UFC в легчайшем весе, утупив его Стерлингу.

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