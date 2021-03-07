Российский тяжеловес Алексей Олейник прокомментировал бой Петра Яна против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США). Российский боец не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе.

«Произошла простая и тупая ситуация, — сказал Олейник «СЭ». — Вряд ли хоть один человек думает, что Петр хотел сподлиничать или у него что-то не получалось, и он запсиховал. Работал четко. Такая штука бывает: у тебя бой, накал и миллион мыслей в секунду. Не досмотрел, не учел фактор с коленом... Тут ничего не сделаешь. Морально его поддержим. Думаю, скоро должен быть реванш. Вряд ли есть другие варианты».

Петр Ян был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом (в это время соперник стоял на одном колене). В связи с этим чемпионский титул получил Стерлинг. 28-летний Ян одержал 15 побед в ММА. Это его второе поражение.

(Данил Алешин)