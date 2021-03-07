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Комбаров считает, что Петр Ян вернет себе пояс UFC

13:34
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Защитник «Крыльев Советов» и поклонник ММА Дмитрий Комбаров прокомментировал бой Петра Яна против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259.

Петр Ян (слева) и&nbsp;Алджамейн Стерлинг.Петр «Беспощадный» и можно ли выиграть пояс UFC так, как Стерлинг?

«Ян и Стерлинг сильные спортсмены, сильные бойцы. В случае реванша, в любом случае, болеть будем за Петра, болеть за наших. Тут такой вид спорта, что один удар, один бросок может все решить. Кто привезет пояс UFC в Россию? Я считаю, что Ян потерял пояс временно, он еще вернет его себе. Не будем забывать про Хабиба, я думаю, он все-таки вернется в UFC», — сообщил Комбаров «СЭ».

Петр Ян был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом. Чемпионский титул получил Стерлинг. На пресс-конференции после боя россиянин заявил, что допустил ошибку.

(Артем Бухаев)

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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