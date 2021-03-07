Комбаров считает, что Петр Ян вернет себе пояс UFC

Защитник «Крыльев Советов» и поклонник ММА Дмитрий Комбаров прокомментировал бой Петра Яна против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259.

«Ян и Стерлинг сильные спортсмены, сильные бойцы. В случае реванша, в любом случае, болеть будем за Петра, болеть за наших. Тут такой вид спорта, что один удар, один бросок может все решить. Кто привезет пояс UFC в Россию? Я считаю, что Ян потерял пояс временно, он еще вернет его себе. Не будем забывать про Хабиба, я думаю, он все-таки вернется в UFC», — сообщил Комбаров «СЭ».

Петр Ян был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом. Чемпионский титул получил Стерлинг. На пресс-конференции после боя россиянин заявил, что допустил ошибку.

(Артем Бухаев)