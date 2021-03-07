Блахович: «После боя ко мне подошел Хабиб и сказал, что я выиграл 3 раунда»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович прокомментировал успешную защиту титула в главном поединке турнира UFC 259 против Израэля Адесаньи.

«Адесанья очень хитрый боец, один из самых сложных соперников в моей карьере. Очень хорошо понимает дистанцию, жесткие лоукики, моя нога до сих пор не отошла. Думаю, он перебил меня киками, но я был лучше в работе панчами, а потом контролировал бой на земле.

В начальных раундах я отжал его к сетке, попробовал накинуть гильотину, но он очень легко выскользнул. Тогда я понял, что пока не время для грэпплинга, нужно, чтобы он немного устал. И в поздних раундах я просто ждал своей возможности.

После боя у меня было ощущение, что я выиграл. К клетке подошел Гловер, сказал, что я был лучше. Потом Хабиб сказал мне, что я выиграл 3 раунда. Сейчас я хочу взять паузу, не драться где-то полгода. Если Гловер готов ждать это время, то он станет моим следующим соперником. Как я не упал духом после 2-4 в UFC? Мотивация, вера в свои мечты. И мой тренер. Он творец моего успеха. После боя я подошел к Дане, сказал ему: «Ты не верил в меня!». Он ответил: «Нет, всегда верил!». Я чувствую себя потрясающе, чувствую настоящим чемпионом, потому что настоящий тот, кто защитил титул. И я сделал Иззи рекорд 20-1. Теперь он, скорее всего, запомнит меня до конца жизни", — сказал поляк на послематчевой пресс-конференции.

Поляк выиграл единогласным решением судей (49-46, 49-45, 49-45) и впервые защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

(Никита Горшенин)