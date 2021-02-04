Двалишвили уверен в победе Стерлинга над Яном

Боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили поделился ожиданиями от боя UFC 259 между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом, который пройдет в ночь с 6 на 7 марта мск.

«Ян неплох во всем. Он хороший боец, но мой друг Алджа выиграет этот бой, — сказал Двалишвили «СЭ». — Стерлинг — боец другого уровня, у него намного больше опыта. Уверен на сто процентов в его победе».

Ян одержал в ММА 15 побед (7 нокаутом) и потерпел 1 поражение. На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения.

Бой состоится 6 марта 2021 года в Лас-Вегасе на турнире UFC 259.

(Константин Колмаков)