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Двалишвили уверен в победе Стерлинга над Яном

20:13
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Боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили поделился ожиданиями от боя UFC 259 между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом, который пройдет в ночь с 6 на 7 марта мск.

«Ян неплох во всем. Он хороший боец, но мой друг Алджа выиграет этот бой, — сказал Двалишвили «СЭ». — Стерлинг — боец другого уровня, у него намного больше опыта. Уверен на сто процентов в его победе».

Ян одержал в ММА 15 побед (7 нокаутом) и потерпел 1 поражение. На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения.

Бой состоится 6 марта 2021 года в Лас-Вегасе на турнире UFC 259.

(Константин Колмаков)

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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