«Будь осторожен, тут скользко». Реакция звезд UFC на блестящую победу Волкова

Франсис Нганну, похоже, увидел в Александре угрозу.

Завершился турнир UFC Vegas 18, главным событием которого стал бой в тяжелом весе между Александром Волковым и Алистаром Оверимом. Драго отлично провел первый раунд, а во втором эффектно нокаутировал окровавленного ветерана.

Предлагаем вашему вниманию реакцию звезд UFC на брутальную победу Волкова.

Деррик Льюис (24-7-1, тяжеловес UFC): «Это ничья».

Бен Аскрен (19-2-1, экс-боец UFC в полусреднем весе и бывший чемпион Bellator):

«Эта клетка выглядит слишком маленькой для Оверима и Волкова».

«Хреново смотреть, как стареют легенды!»

It sucks watching legends get old! — Funky (@Benaskren) February 7, 2021

Алджамейн Стерлинг (19-3, боец легчайшего дивизиона UFC):

«Грамотная остановка боя. Волков огромен. Мы убедились, насколько хороша борьба Блейдса. Такого высокого и крупного парня не так-то просто перевести в партер».

Белал Мухаммад (17-3, полусредневес UFC):

«С прогнозом облажался, но в свое оправдание скажу, что я гоняю вес».

Доминик Крус (22-3, бывший чемпион UFC в легчайшем весе):

«Мощь Волкова на другом уровне».

Франсис Нганну (15-3, тяжеловес UFC):

«Отличная работа, Волков. Теперь ты на территории сильнейших ребят. Будь осторожен, тут скользко».

Good jod Volkov you're now playing on the big men field. Be careful it's Slippery ?#UFCVegas18 — Francis Ngannou (@francis_ngannou) February 7, 2021

Хуан Эспино (10-1, тяжеловес UFC):

«Волков — следующий претендент на пояс».

Ариэль Хельвани (журналист ESPN):

«Волков против победителя пары Розенструйк — Ган. Бой состоится через три недели. Вызов должен быть брошен, верно?»

UFC:

«Представляем нового претендента на пояс в тяжелом весе».

«Лучший Александр Волков, которого мы когда-либо видели».

Ислам Бабаджанов