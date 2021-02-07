«Будь осторожен, тут скользко». Реакция звезд UFC на блестящую победу Волкова
Завершился турнир UFC Vegas 18, главным событием которого стал бой в тяжелом весе между Александром Волковым и Алистаром Оверимом. Драго отлично провел первый раунд, а во втором эффектно нокаутировал окровавленного ветерана.
Предлагаем вашему вниманию реакцию звезд UFC на брутальную победу Волкова.
Деррик Льюис (24-7-1, тяжеловес UFC): «Это ничья».
It's a draw @ufc— Derrick Lewis (@Thebeast_ufc) February 7, 2021
Бен Аскрен (19-2-1, экс-боец UFC в полусреднем весе и бывший чемпион Bellator):
«Эта клетка выглядит слишком маленькой для Оверима и Волкова».
«Хреново смотреть, как стареют легенды!»
It sucks watching legends get old!— Funky (@Benaskren) February 7, 2021
Алджамейн Стерлинг (19-3, боец легчайшего дивизиона UFC):
«Грамотная остановка боя. Волков огромен. Мы убедились, насколько хороша борьба Блейдса. Такого высокого и крупного парня не так-то просто перевести в партер».
Белал Мухаммад (17-3, полусредневес UFC):
«С прогнозом облажался, но в свое оправдание скажу, что я гоняю вес».
Доминик Крус (22-3, бывший чемпион UFC в легчайшем весе):
«Мощь Волкова на другом уровне».
Франсис Нганну (15-3, тяжеловес UFC):
«Отличная работа, Волков. Теперь ты на территории сильнейших ребят. Будь осторожен, тут скользко».
Good jod Volkov you're now playing on the big men field. Be careful it's Slippery ?#UFCVegas18— Francis Ngannou (@francis_ngannou) February 7, 2021
Хуан Эспино (10-1, тяжеловес UFC):
«Волков — следующий претендент на пояс».
Ариэль Хельвани (журналист ESPN):
«Волков против победителя пары Розенструйк — Ган. Бой состоится через три недели. Вызов должен быть брошен, верно?»
UFC:
«Представляем нового претендента на пояс в тяжелом весе».
Introducing a new contender at heavyweight ?? #UFCVegas18 pic.twitter.com/1Go6tQCfDp— UFC (@ufc) February 7, 2021
«Лучший Александр Волков, которого мы когда-либо видели».
The best @AlexDragoVolkov we've seen ? #UFCVegas18 pic.twitter.com/lOxOUTcqRW— UFC (@ufc) February 7, 2021
Ислам Бабаджанов
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