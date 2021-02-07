Волков не почувствовал Оверима. Драго заставил великого голландца ползать по полу

Александр Волков победил нокаутом Алистара Оверима в главном бою турнира UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18) в Лас-Вегасе.

Алистар Оверим

Возраст: 40 лет.

Страна: Нидерланды.

Весовая категория: тяжелая.

Победы: 48. Поражения: 18. Ничьи: 0.

Александр Волков

Возраст: 32 года.

Страна: Россия.

Прозвище: Драго.

Весовая категория: тяжелая.

Победы: 33. Поражения: 8. Ничьи: 0.



Александр Волков подошел к бою с Алистаром Оверимом в статусе лучшего тяжеловеса России. Да, есть еще Виталий Минаков с рекордом 22-1, выступающий в Bellator, но он не дрался с августа 2019-го и непонятно когда подерется (кстати, в субботу ему исполнилось 35). Волков — на шестой строчке в рейтинге тяжей UFC, Оверим — на пятой (хотя после сегодняшнего боя они наверняка поменяются местами).

Голландец дерется с 1999 года и его упертость поражает. Он прошел через десятки боев с околотопами и топами, владел поясами Strikeforce и Dream, выигрывал Гран-при K-1 и больше 15 раз проигрывал нокаутом (включая кикбоксинг) — причем несколько раз его вырубали наглухо (впервые еще в 2000 году). Впечатляющий бэкграунд, как бы намекающий — пора завязывать. Но 40-летний Оверим завершать карьеру даже не думает. Его цель — чемпионский пояс UFС. Поразительная упертость. До боя с Волковым он сказал, что находится в лучшей форме в карьере — и это при том, что в 2009-2011 годах, когда еще сидел на допинге, Алистар был просто машиной.

Однако Волков в интервью «СЭ» не стал оспаривать слова Оверима. Он подчеркнул, что физически Алистар уже не так крут, как 10 лет назад, зато в бойцовском IQ прибавил — «стал разбирать соперников». Александр же научился разбирать оппонентов уже давным-давно. А теперь еще и добавил себе физической мощи. На взвешивании он показал 119,7 кг (в начале карьеры, в 2009-м, весил около 97-100). Впервые таким огромным двухметровый Волков вышел на бой с Уолтом Харрисом в октябре 2020-го. Тогда Александр победил нокаутом во втором раунде — при помощи фронт-кика в корпус. Что касается веса Оверима, то он потянул на 115,9 кг.

И еще несколько фактов: бой Волкова и Оверима должен был возглавить турнир UFC в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года. Однако Александр снялся с поединка по до сих пор неизвестной причине. Его заменил Алексей Олейник. Олейник хорошо начал, но фирменные удары Оверима коленями в корпус сделали свое дело: российский боец проиграл нокаутом. Голландец бился с людьми с российским гражданством 10 раз (до боя с Волковым) — выиграл семь поединков, проиграл три. Также он победил Игоря Вовчанчина из Украины и Андрея Орловского из Белоруссии. Проигрывал же он Сергею Харитонову и Юрию Кочкину (дважды — в самом начале профессиональной карьеры). В интервью «СЭ» Оверим пообещал приехать в Екатеринбург и навестить Кочкина.

Первый раунд. Волков начал бой с атаки: лоу-кик по внутренней стороне бедра, затем серия ударов. Однако Александр не стал ее развивать, понимая, что перекрывшийся Оверим его заманивает в ловушку. Волков действовал первым номером, а его соперник контратаковал левым прямым (именно таким он в 2016-м отправил в нокдаун Стипе Миочича). Еще у голландца прошел правый апперкот. В одном из эпизодов Оверим потерял равновесие и упал, Волков бросился добивать, но Алистар сумел подняться. Затем российский боец провел еще несколько атак, но осторожных — чтобы не нарваться на встречный (при этом удары залетали точно в цель). Раунд однозначно за Александром.



Второй раунд. Он продлился недолго. Два года назад менеджер Волкова — Иван Банников — говорил, что Александр набирает массу, чтобы ронять противников с удара. И во втором раунде боя с Оверимом мы увидели, что Саша научился это делать. После четких попаданий Волкова голландца пошатнуло, а его лицо залило кровью. Оверим попробовал сделать тейкдаун, но у него ничего не получилось. Затем Александр зарядил двойку, после которой Алистар упал на четвереньки и начал ползти. Рефери остановил бой. Волкову надо отдать должное: он не побежал добивать, понимая, что все кончено. Блестящая победа! Вероятно, уже следующий бой Драго будет претендентским.