Экспресс-интервью.

7 февраля рано утром по московскому времени 40-летний Алистар Оверим (47-18) проведет свой 66-й бой в профессиональных ММА. После ухода Ромеро в Bellator Оверим и Гловер Тейшейра — два бойца категории «40 и старше» в ростере UFC, кто реально близок к титульному бою.

Голландец в последних пяти поединках победил четырежды, да и в трагически проигранном бою Розенструйку выиграл все пять раундов, не дотянув до гонга всего 4 секунды. Главное оружие Оверима в последних боях — даже не богатая кикбоксерская база, а необычайно заострившаяся борьба с убийственным граунд-энд-паундом. Голландец забил на земле трех из пяти последних соперников. До этого для тех же трех ГНП-финишей ему понадобился 61 бой.

Соперник Оверима Александр Волков отстает от него на одну строчку в рейтинге, располагаясь на шестой позиции. Оверим пяти-шестилетней давности был бы для Волкова чрезвычайно неудобным соперником, потому что на тот момент это был динамичный и подвижный тяж с взрывной и очень точной левой рукой. Сегодня есть подозрения, что прежнего нокаут-взрыва в левой руке Оверима не осталось. С Розенструйком он несколько раз вкладывался в левый прямой и ни разу удар не получился по-настоящему сильным, как в прежние годы. Да, у голландца по-прежнему есть его колени, а недавно он потряс Уолта Харриса даже хай-киком, но в стойке он уже явно не настолько опасен и стремится перевести бой в партер.

Волков очень крепко показал себя в партере на спине под тяжеленным Кертисом Блейдсом — сильнейшим граунд-энд-паундером дивизиона, не дав тому провести ни одной хорошей серии фирменных локтей. При этом он стал первым бойцом, кто перевел самого Блейдса. В стойке Александр пусть и медленный, но очень вязкий, техничный и предельно рациональный. Победа над Оверимом вернет его к тем позициям, которые были у него осенью 2018-го за 15 секунд до конца боя с Дерриком Льюисом. А это место предельно близкое к титульному бою.

« СЭ» недавно публиковал большое интервью с Волковым, а теперь нам удалось поговорить и с самим Оверимом на медиа-дне к UFC Vegas 18 ( UFC Fight Night 184) . Темп общения и доступ к бойцу были неидеальными для дотошного разговора, но свой десяток вопросов нам удалось задать.

***

- У вас 12 поединков с бойцами из России и из других стран СНГ и девять побед. Можете вспомнить самую памятную?

— Игорь Вовчанчин, Алексей Олейник. Этот еще, как имя парня... Андрей Орловский. Много русских было на моем пути, много.

— Вы, возможно, лучший ударник коленями в истории ММА. У вас 11 нокаутов ударами коленями в корпус за всю карьеру. Как развили этот удар?

— Это тайское колено. Я раньше работал с таким тренером как Люсьен Карбин. У него было очень много всяких тайских приемов, мы работали с ним над этим коленом. Но и до него у меня уже было поставлено какое-никакое колено. Я всегда работал над коленями.

— У вас есть странная закономерность — проигрывать выигранные бои. Так было, например, в поединках с Бигфутом, Трэвисом Брауном, Беном Ротвеллом. Почему вы проигрывали бои соперникам, которые ниже вас классом?

— Это бои, в боях всегда есть X-фактор. Все что угодно может произойти. Так или иначе, я выиграл 80% боев в моей карьере. Нет никаких гарантий от поражения.

— Помните такого российского бойца Юрия Кочкина? Он выиграл у вас два раза в Rings.

— Помню.

— Верите или нет, но неделю назад у меня было с ним интервью. Победы над вами имеют для него так важны, что в его профиле в воцап стоит фотография из вашего боя, где рефери поднимает ему руку.

Юрий Кочкин — Алистар Оверим.

Он рассказывал, как после боя в Екатеринбурге вы общались, пропустили по кружке пива. Сказал, что вы очень хороший человек. Он очень хотел бы с вами связаться, но, к сожалению, не владеет ни английским, ни голландским. Может быть, скажете несколько слов для него? Ему будет очень приятно.

— Передавайте ему привет. Он все еще живет в Екатеринбурге?

— Да-да. Ему сейчас 57 лет, он тренер по карате.

— Передайте ему, что как-нибудь я заеду к нему и навещу. Может быть, когда вся эта ситуация с ковидом закончится, может быть, в следующем году. Очень уважительный джентельмен, для меня было честью разделить с ним ринг даже не один, а два раза.

— У вас в пяти последних боях три граунд-энд-паунд нокаута. Это как-то связано с переходом в зал Team Elevation?

— Я всегда любил ГНП, но и в Team Elevation его очень любят. Здесь мы совпали.

— Ваша последняя победа сабмишеном была в 2009-м. Сейчас насколько упорно работаете над приемами?

— Мы работаем над ними, но для сабмишена нужны определенные особенности и в сопернике. Он должен ошибиться. У меня есть в арсенале приемы, но, вы правы, в последнее время по каким-то причинам я больше применяю ГНП.

— Александр Волков — новая порода тяжеловесов. Представляет ли он для вас что-то особенное?

— Очень высокий, преимущество в размахе рук, техничный, очень умный боец. Будет интересный бой.

— Как-то Фрэнк Мир сказал, что все его тело болит, что он чувствует себя постоянно побитым, потому что у него была слишком длинная карьера. Ваша карьера не просто длинная, а бесконечная. Когда вы просыпаетесь по утрам, у вас что-нибудь болит?

— Ничего не болит. Я все еще на 100% в порядке.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Волков — Оверим в ночь с 6 на 7 февраля.