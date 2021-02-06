Он прошел в ММА через ад. Самые жестокие поражения Оверима

7 февраля рано утром по московскому времени голландца ждет еще одно тяжелое испытание — в лице Александра Волкова на турнире UFC Fight Night 184.

Карьера Алистара Оверима в единоборствах длится с 1999 года, и за это время он 17 раз проигрывал нокаутами (14 раз в ММА, 3 раза — в кикбоксинге). Удивительно, что он все еще выступает, — настолько жестокими были его поражения. Причем Оверим не просто продолжает драться — он все еще рассчитывает стать чемпионом UFC в тяжелом весе. «Я на 100 процентов в порядке», — сказал 40-летний голландец нашему корреспонденту Никите Горшенину на медиа-дне перед боем с Александром Волковым.

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15 июня 2000 года, Rings. Соперник: Бобби Хоффман, США. Итог: поражение КО (1-й раунд, 9:39).

В японских промоушенах — Rings, Pride — первый раунд длился 10 минут. И в июне 2000-го в конце такой 10-минутки Оверим впервые проиграл глухим нокаутом. Опытный Хоффман срубил уставшего, уже изрядно побитого Алистара размашистым, можно сказать — колхозным оверхендом. Это был седьмой бой Оверима в ММА.

10 августа 2003 года, Pride. Соперник: Чак Лидделл, США. Итог: поражение КО (1-й раунд, 3:09).

Дана Уайт отправил Чака Лидделла в Pride, чтобы показать японцам силу UFC. Лидделла заявили в «Гран-при» в среднем весе (в Pride средний вес — как в UFC полутяжелый). В четвертьфинале Чак встретился с молодым, но уже многое повидавшим Оверимом и жестко нокаутировал его: правый оверхенд, несколько ударов у канатов и убийственный левый прямой (на видео — с 03:00). Лидделл Pride так и не покорил — в полуфинале «Гран-при» он проиграл Куинтону Джексону.

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30 мая 2004 года, К-1. Соперник: Глаубе Фейтоса, Бразилия. Итог: поражение КО (1-й раунд, 2:13).

Бой по кикбоксингу. Оверим упал лицом вперед после серии ударов, которая закончилась апперкотом (на видео — с 04:50). Алистар был в сознании, но не в состоянии продолжать поединок.

Тогда ему было 24 года — очень мало для бойца, особенно его весовой категории, но он уже трижды проиграл КО. Плюс у Оверима к тому времени было поражение ТКО от Эррола Парриса (в кикбоксинге). Тем не менее Алистар не пал духом и продолжил прогрессировать. Его упертость поражала уже тогда.

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24 февраля 2007 года, Pride. Соперник: Маурисио Руа, Бразилия. Итог: поражение КО (1-й раунд, 3:37).

Оверим дрался с Руа в августе 2005-го и проиграл ТКО (бразилец забил его в партере). В 2007-м история повторилась, только нокаут получился жестче: Руа провел шикарную граунд-энд-паунд атаку (на видео — с 08:40).

17 сентября 2007 года, K-1. Соперник: Сергей Харитонов, Россия. Итог: поражение КО (1-й раунд, 4:21).

На турнирах К-1 проходили не только бои по правилам кикбоксинга, но и бои по правилам ММА. Это был реванш — в 2006-м Оверим затаскал травмировавшего плечо Харитонова в партере, а потом забил коленями. Реванш же получился совсем другим. Бой полностью прошел в стойке, где Сергей бил и чаще, и точнее, и сильнее. После правого бокового в висок голландца зашатало, он повернулся к Харитонову спиной, побежал, получил еще один удар в голову и упал на канаты (на видео — с 04:47).

5 декабря 2009 года, К-1. Соперник: Бадр Хари, Нидерланды. Итог: поражение ТКО (1-й раунд, 2:14).

Полуфинал «Гран-при» К-1 (кикбоксинг). Бой был остановлен после второго нокдауна. Никакого «глушняка», но хай-кик в челюсть Овериму прилетел очень крепкий (на видео — с 06:32).

2 февраля 2013 года, UFC. Соперник: Антонио Силва, Бразилия. Итог: поражение КО (3-й раунд, 0:25).

Оверим после поражения от Сергея Харитонова не проигрывал в ММА больше пяти лет. Он набрал потрясающую форму. 30 декабря 2011-го Алистар в дебютном бою в UFC снес Брока Леснара. Голландец должен был драться за титул с Джуниором дос Сантосом, но их поединок сорвался, так как Оверима поймали на допинге (это было ожидаемо). Алистар вернулся в 2013-м и был явным фаворитом в поединке с нескладным, но довольно опасным Антонио Силвой. Оверим выиграл первые два раунда, а вот начало третьего обернулось для него настоящим кошмаром (на видео — с 00:44).

17 августа 2013 года, UFC. Соперник: Трэвис Браун, США. Итог: поражение КО (1-й раунд, 4:18).

Второе подряд поражение Оверима в UFC. Алистар весь первый раунд шел на Брауна, низко опустив голову. Американец этим и воспользовался. Первым фронт-киком он пошатнул голландца, вторым — отправил в нокаут.

5 сентября 2014 года, UFC. Соперник: Бен Ротвелл, США. Итог: поражение ТКО (1-й раунд, 2:19).

В феврале 2014-го Оверим наконец-то снова выиграл в UFC — у Фрэнка Мира единогласным решением судей. Но через полгода опять проиграл. Не самый жесткий нокаут, но показывающий, насколько нестабилен Оверим. Бен Ротвелл — серьезный соперник, но все же явно ниже уровнем, чем Оверим (как, кстати, и Антонио Силва, и Трэвис Браун).

10 сентября 2016 года, UFC. Соперник: Стипе Миочич, США. Итог: поражение КО (1-й раунд, 4:27).

Оверим после поражения от Ротвелла одержал четыре победы подряд и вышел на титульный бой. Он прекрасно начал поединок с Миочичем, отправив оппонента в нокдаун отличным ударом левой, но в конце концов был разбит мощным ГНП американского хорвата. Тяжелое поражение.

2 декабря 2017 года, UFC. Соперник: Франсис Нганну, Камерун/Франция. Итог: поражение КО (1-й раунд, 1:42).

Один из самых известных нокаутов во всей истории UFC — так страшно он выглядит.

7 декабря 2019 года, UFC. Соперник : Жаирзиньо Розенструйк, Суринам. Итог: поражение КО (5-й раунд, 4:56).

Оверим после катастрофы в бою с Нганну проиграл техническим нокаутом Кертису Блейдсу, а затем устроил начал новый поход за титулом, победив Сергея Павловича и Алексея Олейника. Он довольно легко выигрывал и у громилы Розенструйка, до этого выдавшего стрик из трех побед. Но когда до конца боя оставалось буквально несколько секунд, огромный суринамец включился и вырубил Алистара. Причем вырубил так, что растерзал Овериму губу — голландцу пришлось делать пластическую операцию.

By obliterating Alistair Overeem's headspace and lip with four seconds left in round five, Jairzinho Rozenstruik (10-0) is now 4-0 in the UFC. The Surinamese dreadnought owns five straight knockouts and nine overall, cementing his place in heavyweight's top 10. #UFCDC pic.twitter.com/LarFVBPgsI — Kyle Johnson (@VonPreux) December 8, 2019

Поражение не повлияло на амбициозность Оверима. В мае 2020-го он нокаутировал Уолта Харриса, а в сентябре — Аугусто Сакаи. Сейчас он идет на пятом месте в рейтинге тяжеловесов UFC. В случае победы над Волковым он, вероятно, получит претендентский бой.

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Обычно восхищаются теми, кто уходит на пике, как Хабиб Нурмагомедов или Жорж Сен-Пьер. Но достойны уважения и те бойцы, которые продолжают биться, несмотря на обилие тяжелых поражений. Если брать нынешний ростер тяжей UFC, то, помимо Оверима, это еще и Андрей Орловский — ему 42, про него тоже говорили «хрустальная челюсть», но он все еще в деле и говорит, что хочет стать чемпионом. И у Оверима, и у Орловского хорошие гонорары — наверное, именно финансовый аспект и служит для них основной мотивацией. Но сколько же нужно иметь смелости, чтобы после всех этих жутких нокаутов снова выходить в клетку и биться с охотниками за головами типа Розенструйка? Лицо воина выглядит вот так:

Где смотреть турнир UFC Fight Night 184

Бои раннего предварительного карда (три боя) — платформа UFC Fight Pass. Начало — 01:00 мск.

Бои предварительного карда (пять боев) — UFC ТВ (сервисы Wink, More.tv, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» (600-я кнопка), UFC Fight Pass. Начало — 02:00 мск.

Основной кард (шесть боев) — РЕН ТВ (начиная с 05:00 мск), UFC ТВ (сервисы Wink, More.tv, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» (600-я кнопка), UFC Fight Pass. Начало — 04:00 мск.