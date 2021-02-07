Волков получил бонус в 50 тысяч долларов от UFC

Российский боец Александр Волков получил бонус в 50 тысяч долларов за победу над над Алистаром Оверимом в главном бою турнира UFC Вегас 18.

Такую же сумму заработал американец Кори Сэндхаген, победивший нокаутом соотечественника Фрэнки Эдгара.

Напомним, что бой Сэндхагена длился 28 секунд. Эдгар был отправлен в нокаут ударом коленом в подбородок.

Кроме того, по 50 тысяч получили иранец Бенеил Дариуш и бразилец Карлос Диегу Феррейра. Их бой признан выступлением вечера.

Дариуш одержал победу раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).

На счету 32-летнего Волкова стало 33 победы и 8 поражений в ММА. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений.

Ранее менеджер Волкова, Иван Банников сообщил, что российского бойца отвезли в больницу после поединка.