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Волков получил бонус в 50 тысяч долларов от UFC

08:34
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Российский боец Александр Волков получил бонус в 50 тысяч долларов за победу над над Алистаром Оверимом в главном бою турнира UFC Вегас 18.

Такую же сумму заработал американец Кори Сэндхаген, победивший нокаутом соотечественника Фрэнки Эдгара.

Напомним, что бой Сэндхагена длился 28 секунд. Эдгар был отправлен в нокаут ударом коленом в подбородок.

Кроме того, по 50 тысяч получили иранец Бенеил Дариуш и бразилец Карлос Диегу Феррейра. Их бой признан выступлением вечера.

Дариуш одержал победу раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).

На счету 32-летнего Волкова стало 33 победы и 8 поражений в ММА. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений.

Ранее менеджер Волкова, Иван Банников сообщил, что российского бойца отвезли в больницу после поединка.

Дополнительная информация:

https://www.mmafighting.com/2021/2/6/22270807/ufc-vegas-18-bonuses-alexander-volkov-cory-sandhagen-grab-50000-performance-of-night-honors

Александр Волков – Алистар Оверим, турнир UFC Fight Night, дата боя – 6 / 7 февраля 2021 года, Лас-Вегас

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