Менеджер Волкова: «Александр в этом году станет чемпионом UFC, попомните мое слово»

Российский тяжеловес Александр Волков в этом году станет чемпином UFC, считает его менеджер — Иван Банников. В воскресенье рано утром Волков (33-8) во втором раунде нокаутировал Алистара Оверима (47-19) в главном бою турнира UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18).

«Саша провел поединок прекрасно. Тотальная доминация, — сказал Банников. — Мы знали, что ключ к победе — давление. Алистар очень не любит, когда ему больно, об этом нам сказал еще Сэмми (Шилт, легендарный голландский кикбоксер. — Прим. «СЭ»). Алистар, в принципе, шел на серии из четырех побед — бой с Розенструйком все же остановили очень рано. Он говорил, что это будет его последний забег за титулом. И сейчас забавно читать, что все, карьера Алистара закончилась, он старый... Конечно, когда вот так вот побеждают такого бойца, как Алистар, все начинают думать, что Алистар закончился. А он не закончился, он и сейчас прекрасный боец. Очень умный боец. Он и Саша — бойцы с самым высоким боевым IQ в тяжелом дивизионе».

«Бой показал, что, когда Саша уверен в своих ударах на 100 процентов... Вы видели, как Алистара шатало от обычных джебов. Были прекрасные калф-кики в начале боя. Мы их тренировали и очень ждали, когда Саша будет их бить», — отметил менеджер.

«Думаю, Оверим находился в лучшей форме в карьере, — сказал Банников. — Ему просто не повезло, что форма Александра сейчас сильно выше, чем у него. И у многих бойцов. Саша станет чемпионом UFC, попомните мое слово».

(Илья Андреев)