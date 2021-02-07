Волков обратился к Овериму после победы нокаутом

Российский боец Александр Волков обратился к Алистару Овериму после победы над голландцем нокаутом на турнире UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18).

«С большим уважением к легенде. Алистар — один из бойцов, на боях которого я рос. Но бой есть бой, побеждает сильнейший, спасибо ему за эту встречу. Спасибо моей команде и семье за эту победу! Мы двигаемся дальше!» — написал у себя в Instagram Волков.

На счету 32-летнего Волкова 33 победы и 8 поражений в ММА. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений. После поединка оба спортсмена оказались в больнице.