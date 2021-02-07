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Волкова отвезли в больницу после боя с Оверимом. Он повредил ногу

08:15
Александр Волков. Фото AFP
Александр Волков. Фото AFP
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Российскому бойцу UFC Александру Волкову понадобилась медицинская помощь после боя с Алистаром Оверимом на турнире UFC Fight Night 184 — он повредил ногу. Об этом «СЭ» рассказал менеджер Волкова — Иван Банников.

По словам Банникова, Волкова после поединка отвезли в больницу. В соседней с ним палате находится Оверим. 7 февраля 32-летний Волков победил 40-летнего Оверима техническим нокаутом во втором раунде.

«И Саша, и Алистар находятся в больнице, — сказал Банников. — Саша немного повредил ногу. Несильно, но нужно посмотреть — нет ли перелома. Они с Оверимом лежат через маленькую пластиковую стенку друг от друга. Саша повредил ногу еще во время подготовки, мы очень переживали, видимо, та травма дала о себе знать».

На счету Волкова 33 победы и 8 поражений в ММА. У Оверима 47 побед и 19 поражений.

(Илья Андреев)

Александр Волков – Алистар Оверим, турнир UFC Fight Night, дата боя – 6 / 7 февраля 2021 года, Лас-Вегас

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