Валиев единогласным решением судей победил Дея на турнире UFC Vegas 18
02:09
Российский боец Тимур Валиев победил американца Мартина Дея в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18).
Россиянин одержал победу единогласным решением судей.
На счету 31-летнего Валиева 17 побед и 2 поражения в ММА. У 32-летнего Дея 8 побед и 6 поражений.
В главном бою вечера Fight Night 184 встретятся Александр Волков и Алистар Оверим. РЕН ТВ будет транслировать поединок в прямом эфире на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в 5:00 по московскому времени.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю