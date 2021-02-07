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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    UFC Волков – Оверим

Валиев единогласным решением судей победил Дея на турнире UFC Vegas 18

02:09

Российский боец Тимур Валиев победил американца Мартина Дея в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18).

Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

На счету 31-летнего Валиева 17 побед и 2 поражения в ММА. У 32-летнего Дея 8 побед и 6 поражений.

В главном бою вечера Fight Night 184 встретятся Александр Волков и Алистар Оверим. РЕН ТВ будет транслировать поединок в прямом эфире на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в 5:00 по московскому времени.

Александр Волков – Алистар Оверим, турнир UFC Fight Night, дата боя – 6 / 7 февраля 2021 года, Лас-Вегас

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